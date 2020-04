Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 17 aprile a Napoli e provincia

Tutte le notizie e gli aggiornamenti di venerdì 17 aprile 2020 sull'emergenza sanitaria Covid-19 a Napoli e provincia:

11.00 - De Magistris: "4 maggio data giusta per iniziare a ripartire"

"Noi a Napoli abbiamo avuto un comportamento corretto, perché abbiamo visto la tragedia che si stava verificando in Lombardia. La prevenzione ha funzionato. Credo che la data del 4 maggio sia quella giusta per iniziare a ripartire. Dopo 2 mesi non si può mantenere ancora una restrizione così rigida". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris parlando della cosiddetta 'fase 2' a Mattino Cinque. (TUTTE LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO)

10.30 - Obbligo mascherine sui mezzi, la proposta: "Fornirle ai viaggiatori"

Visto l'obbligo di mascherine sui mezzi pubblici stabilito dall'ultima ordinanza regionale, Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega, chiede queste vengano distribuite ai viaggiatori. I dettagli del suo intervento.

09.45 - Santobono, l'allarme: "Per l'emergenza bambini portati tardi in ospedale"

Al Santobono nelle ultime settimane sono arrivati bambini, alcuni dei quali poi deceduti, in condizioni molto gravi. A raccontarlo è Carmine Pecoraro, direttore del dipartimento di Emergenza e Accettazione dell'ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli, che spiega: si è trattato di una "situazione evidentemente legata alla paura del Covid".

"Si tratta di bambini con malattie molto gravi per i quali, probabilmente, avremmo potuto fare qualcosa in più", è l'allarme di Pecoraro. "Attualmente - prosegue - abbiamo una bambina con un linfoma gravissimo, è in rianimazione. Ha un percorso di 'doctor shopping', di peregrinazione sul territorio che ne ha ritardato l'accesso al pronto soccorso dove, verosimilmente, la diagnosi sarebbe stata fatta in maniera più tempestiva".

9.00 - Prodotti per la pulizia di ambienti spacciati per disinfettanti anti-Covid: scatta il sequestro

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha sottoposto a sequestro oltre 1.500 flaconi di prodotti per la pulizia degli ambienti, con diciture e simboli ingannevoli tali da indurre il consumatore in errore in merito alle loro proprietà disinfettanti.

L’intervento è stato condotto dalle Fiamme Gialle oplontine presso un commerciante all’ingrosso di saponi e detersivi di Pompei che poneva in vendita, anche on-line, detti prodotti riportanti in etichetta proprietà e funzioni disinfettanti, pur non avendo ricevuto alcuna autorizzazione dal Ministero della Salute che ne attestasse l’efficacia.

È stata proprio la vendita in rete a consentire ai finanzieri l’identificazione del commerciante, individuato dalle Fiamme Gialle a conclusione di una più complessa attività investigativa che ha permesso di scoprire il commercio illegale.

Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per frode in commercio e rischia fino a 2 anni di reclusione, oltre alla multa fino a 2.000 euro.

8.40 - Stop alla linea alta velocità Roma-Napoli

A seguito della riduzione dei treni dovuta all’emergenza sanitaria COVID-19, Rete Ferroviaria Italiana ha anticipato gli interventi di potenziamento infrastrutturale delle linee Alta Velocità Roma-Napoli, Milano-Torino e Bologna-Firenze. Fino a sabato 9 maggio 2020 il traffico ferroviario è sospeso sulle linee interessate e i treni alta velocità di Trenitalia e Italo percorrono le linee convenzionali, con incrementi di tempo di viaggio fino a 60 minuti fra Roma e Napoli, fino a 30 minuti tra Torino e Milano, fino a 15 minuti fra Firenze e Bologna.

8.15 - L'allarme di Confesercenti Campania: "Tante telefonate da imprenditori in lacrime"

"Ci sono tante imprese molto piccole in Campania che avrebbero bisogno di essere assistite in maniera diversa. Le imprese del territorio, obbligate dal decreto legge a restare chiuse, hanno bisogno in questo momento di un reale indennizzo e un reale sostegno da chi ne ha facoltà". A lanciare l'allarme, sulla crisi economica in tempi di Coronavirus che sta attanagliando le imprese in Campania e su tutto il territorio nazionale, è Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania, nel corso di un'intervista rilasciata a Televomero.

"Noi di Confesercenti stiamo chiedendo a gran voce alla Regione, alle Camere di Commercio, al Governo, di sostenere in maniera reale gli imprenditori. In questo momento sarebbe necessario abolire totalmente la burocrazia. Gli imprenditori in questo momento sono degli eroi, con imprese rimaste chiuse dall'inizio di marzo. Noi assistiamo a centinaia di telefonate al giorno di imprenditori in lacrime che si trovano in grandi difficoltà e che hanno bisogno di qualcosa da mettere nei loro frigorigeri", ha aggiunto Schiano. (LE DICHIARAZIONI)