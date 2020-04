Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 16 aprile a Napoli e provincia

Gli aggiornamenti di giovedì 16 aprile 2020 sull'emergenza sanitaria Covid-19 a Napoli e provincia.

9.00 - L'attacco di de Magistris a De Luca e Conte

"Tra Conte e De Luca si fa un po' la corsa a chi fa l'ordinanza più originale". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto a "Stasera Italia" su Rete4, parlando del divieto di consegna a domicilio di pasti caldi, stabilito da un'ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Un divieto che, secondo de Magistris, è "assolutamente illogico e insensato

8.00 - Decimo caso a Torre Annunziata

Sale a dieci il numero dei contagi da Coronavirus a Torre Annunziata. Cinque le persone attualmente positive: quattro quelle ricoverate presso i Covid-Hospital della Regione Campania, mentre l’ultima in ordine di tempo si trova in quarantena presso la propria abitazione. Sono due i soggetti guariti e tre quelli deceduti. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati effettuati 151 tamponi sul territorio cittadino. Trenta, invece, le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Sale a 2.026 il numero dei cittadini controllati dalle forze dell’ordine, 42 dei quali sanzionati per aver violate le misure restrittive adottate da Governo e Regione.

07.00 - Il bollettino: 80 nuovi casi accertati

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati per la giornata di mercoledì 15 aprile:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 553 tamponi di cui 38 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 220 tamponi di cui 5 positivi;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 54 tamponi, di cui nessuno positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 174 tamponi di cui nessuno positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 80 tamponi di cui 9 positivi;

- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 86 tamponi di cui 3 positivi;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 410 tamponi di cui 23 positivi;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 31 tamponi, di cui 2 positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 79 tamponi, nessuno positivo;

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 75 tamponi di cui nessuno positivo.

Sono 80, dunque, i nuovi casi di positività in Campania nella giornata del 15 aprile, su un totale di 1762 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore.

Sale a 3887 il totale complessivo dei positivi nella nostra regione, a fronte di 41.296 test effettuati.

