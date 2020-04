Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 15 aprile a Napoli e provincia

Gli aggiornamenti di mercoledì 15 aprile 2020 sull'emergenza sanitaria Covid-19 a Napoli e provincia.

10.00 - Casa: i fondi disponibili e come accedervi

La Regione Campania ha messo in campo risorse per oltre 45milioni di euro per aiutare le famiglie, durante il lockdown, a fare fronte all'impegno di spesa fondamentale per la casa. Ecco i fondi disponibili.

9.00 - Positivo al Covid-19 fa perdere le tracce: trovato dopo otto giorni

Un cittadino tunisino, risultato positivo al Covid-19 al San Giovanni Bosco, aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 7 aprile, prima di ricevere i risultati. Il 57enne, senza fissa dimora e destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano, è stato fermato ieri dagli agenti della municipale in via Casanova, che hanno posto in atto tutte le misure preventive per evitare il contagio. Era stato in ospedale dopo un intervento gastrico che gli aveva lasciato una grossa cicatrice.

7.00 - Il bollettino: solo 38 contagiati in Campania

Non si vedeva un dato così basso di contagiati dallo scorso 12 marzo. Sono “solo” 38 le persone trovate positive al Coronavirus oggi in Campania. A comuncarlo è stata la Task force della protezione civile che ha emanato il bollettino giornaliero. In totale, nei vari centri specializzati, sono stati 1440 i tamponi analizzati nel corso della giornata di oggi. Un risultato assolutamente incoraggiante per la popolazione campana dopo settimane di lockdown. Il numero totale di contagiati dall'inizio dell'emergenza è di 3.807 contagiati su un totale di 39.534 tamponi effettuati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.