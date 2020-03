Emergenza Coronavirus, l'invito dei medici di Mugnano: "Non recatevi negli studi medici"

Con una nota, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale (guardia medica) del Comune di Mugnano di Napoli "invitano i pazienti a NON RECARSI negli studi medici se non in caso di ASSOLUTA NECESSITA'. I pazienti dovranno quindi contattare unicamente TELEFONICAMENTE il proprio medico di riferimento o la guardia medica nei giorni festivi e nelle ore notturne per stabilire un appuntamento ove ci sia un reale bisogno. Data la situazione attuale eccezionale, tutti i medici garantiscono un'ampia disponibilità telefonica".



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.