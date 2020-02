Test Coronavirus, esito negativo per morto al Cardarelli e per maratoneta

Sono risultati tutti negativi gli oltre venti test effettuati quest'oggi presso l'ospedale Cotugno di Napoli su tamponi per Coronavirus.

Tra questi c'è anche quello effettuato su un paziente morto questa mattina al Cardarelli prima del decesso. L'uomo era ricoverato presso il nosocomio partenopeo per altre gravi problematiche.

Negativo anche il test per quanto riguarda l'atleta lombardo che aveva partecipato alla Napoli City Half Marathon e che era stato ricoverato ieri presso l'ospedale San Paolo, dopo essersi ritirato nel corso della gara podistica.

Resta ancora invariata la situazione in Campania rispetto ai contagi , dunque, visto che anche il cittadino di Castellammare è stato sottoposto al tampone, dando esito negativo.

La nota della Napoli Half Marathon

In relazione alle notizie di stampa apparse in queste ore sui media nazionali e locali, Napoli Running conferma che un solo atleta partecipante alla 7^ Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio 2020 è stato ricoverato nella giornata di ieri (domenica) all’ospedale San Paolo di Napoli, dopo essersi ritirato nel corso della gara. Questo atleta, individuato e soccorso, è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale San Paolo dove è stato ricoverato con sindrome influenzale. Ha ricevuto l’assistenza medica come da protocollo, risultando negativo ai test riguardanti il coronavirus. Napoli Running, organizzatore della Napoli City Half Marathon, ha raggiunto immediatamente dopo la gara l’atleta, cui ha offerto la massima disponibilità possibile e resta in continuo contatto con le autorità competenti pronta ad offrire la massima collaborazione come fino ad ora avvenuto.