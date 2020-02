Coronavirus, è epidemia sulla Diamond Princess: tornano a casa i campani a bordo

Anche Napoli segue con attenzione le drammatiche vicende della Diamond Princess. Sulla nave da crociera in quarantena a Yokohama (sobborgo di Tokyo, Giappone) per un'epidemia di coronavirus a bordo, ci sono infatti il comandante Gennaro Arma di Sant'Agnello, e due marittimi di Meta di Sorrento.

I contagiati ora sono 355, e crescono esponenzialmente. Gli italiani sulla nave sono 35, tutti negativi al virus. Ma le 3.711 persone a bordo non sono state ancora tutte sottoposte ai test, finora fermi a 1.219.

La novità viene dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Ci siamo messi subito al lavoro - ha scritto su Facebook - per i 35 italiani bloccati sulla nave da crociera Diamond Princess, in Giappone". Partirà un volo per riportare in patria i nostri connazionali. Una decisione presa da Di Maio "insieme al commissario straordinario, Angelo Borrelli, e al Ministro della Salute, Roberto Speranza". "Questa è l'Italia che non lascia mai soli i suoi connazionali. Siamo italiani, nessuno deve restare indietro, lo Stato c'è e non mancherà. Grazie a chi sta dando il massimo in queste ore, in patria e all'estero, per fornire il massimo supporto a chi ne ha bisogno", ha aggiunto poi il ministro degli Esteri.

Arrivati nel nostro Paese, resteranno in quarantena 14 giorni.

Decisioni del tutto simili a quella dell'Italia sono state prese dagli altri Stati con connazionali a bordo. Le partenze dovrebbero iniziare nella serata di oggi.