Coronavirus, nave da crociera bloccata in Giappone: il comandante è di Sorrento

Marianna, moglie di Gennaro Arma, comandante della Diamond Princess, la nave da crociera in cui si sono registrati casi di Coronavirus, ferma in quarantena nella baia di Yokohama, al largo del Giappone, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'Ansa sul marito: "Siamo tutti un po' in ansia, ma sereni. Mi sento con mio marito. Mi sento, naturalmente, così come come ero in contatto tutti i giorni precedenti, ora qualche volta in più, certo. Ma credo sia normale".

Dalla sua casa nella Penisola Sorrentina, la donna poi, chiedendo tutela per la sua privacy, dice di non sapere se a bordo vi siano passeggeri o personale campano.

Sulla Diamond Princess ci sono 20 persone positive al test su Coronavirus. A bordo anche 35 italiani di cui 25 membri dell'equipaggio. Nessun nostro connazionale a quanto risulta da fonti nipponiche avrebbe contratto il virus.