Coronavirus, buone notizie in Campania: tornano i contagi zero

Dopo la grande paura dei giorni scorsi con il focolaio di Mondragone, con 43 positivi in pochi giorni e qualche sporadico caso tra Napoli città e Tufino, arrivano buone notizie dal bollettino della task force regionale. In Campania tornano i contagi zero.

Il punto alle ore 17 di oggi:

Positivi del giorno (*): 0

Tamponi del giorno: 3.151

Totale positivi: 4.665

Totale tamponi: 276.025

Deceduti del giorno (*): 0

Totale deceduti: 431

Guariti del giorno (*): 1

Totale guariti: 4.071 (di cui 4.067 totalmente guariti e 4 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

*​ Comunicati nel giorno dalle Asl

De Luca: "Contagi zero in Campania"

Per quanto riguarda il focolaio di Mondragone, nelle cinque palazzine messe in quarantena i casi positivi sono tutti stati trasferiti in strutture sanitarie, e la signora che ha partorito la settimana scorsa, nella struttura ginecologica "Covid" realizzata al Policlinico Federico II. Cioè in tutte e cinque le palazzine oggi non vi è nessun abitante positivo. Continuerà nei prossimi giorni lo screening per gli abitanti nelle aree contigue. Sino ad ora, sui 400 tamponi processati dei circa mille cui si sono sottoposti volontariamente i cittadini, nessun caso positivo.

La quarantena durerà fino al completamento dei 14 giorni, nel corso dei quali nessuno dovrà entrare o uscire dalle palazzine in questione. Al termine della quarantena si ripeteranno i tamponi su tutti i 750 residenti per avere e dare il massimo delle garanzie di sicurezza. Sono state create con misure tempestive e rigorose le condizioni per spegnere immediatamente il focolaio, anche grazie all’intervento massiccio delle forze dell’ordine e dell’Esercito da me richiesto già lunedì scorso".​