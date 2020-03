Coronavirus, De Luca: "Si esce solo per la spesa. Quarantena e multe per chi passeggia"

"Ad oggi abbiamo 222 positivi, 14 ricoverati in terapia intensiva. Ieri abbiamo fatto 201 tamponi, 42 positivi. Abbiamo attivato ieri altri 2 laboratori per fare le prove dei tamponi, oltre al Cotugno, cioè il laboratorio del Moscati di Avellino e del Ruggi di Salerno. In isolamento fiduciario abbiamo 1709 persone. 1850 le autosegnalazioni o identificati che si sono spostati da nord a sud. 3559 in isolamento domiciliare controllate dalle Asl. Preoccupazione su arrivi registrati da nord a sud nei giorni scorsi dunque che non si sono autosegnalate. Nelle prossime due settimane e fino a metà aprile avremo picco di contagi di Coronavirus, poi potrebbero scendere. Abbiamo predisposto piano in caso di incremento di 10 volte di contagi di 490 nuovi posti letto. A questo piano sono chiamate a contribuire tutte le Asl e le aziende di tutta la regione. Aumentiamo posti letto in terapia intensiva e subintensiva. Questo piano di emergenza va completato entro la prossima settimana. E' essenziale la collaborazione di tutti i cittadini. Stiamo facendo miracoli. Si stanno finalmente producendo farmaci con efficacia terapeutica. Si può guardare con fiducia. Metà dei positivi è asintomatica, ma non devono però stare in giro. Ci sono molte donazioni e pochi giovani contagiati per fortuna", spiega Vincenzo De Luca in diretta Facebook sulla pagina della Regione Campania.

"Non si può passeggiare"

"I cittadini devono sostenere questo piano. Non si può uscire se non per urgenza. E' vietato passeggiare. Padroni di cani e spesa ok, ma abbiamo avuto Governo che ha fatto confusione. Chi va in giro senza motivi di urgenza è passibile di 3 mesi di carcere e di un'ammenda. Tali misure non vengono ancora messe in atto. Non si può camminare per strada senza ragione motivata. Non basta un metro. Sto preparando ordinanza chi trovo per strada fa quarantena per 14 giorni. Ti obbligo. C'è gente che va neutralizzata. E comunque anche fumo passivo trasporta il virus. Le occasioni di contagio sono mille. Va limitato contagio. In Campania no assoluto a trasporto pizze. Alcuni non hanno cervello. Serve l'esercito nei territori, oltre alle forze dell'ordine che devono multare e avvisarci", spiega De Luca.

Carenza sangue e trasporto pubblico

"Manca il sangue. Non c'è promiscuità di accesso negli ospedali, vi invito a riprendere le donazioni di sangue e grazie per chi sta donando. Vanno rinviate le operazioni non necessarie di un mese. Abbiamo diminuito del 50% i trasporti pubblici, anche perchè c'è meno gente che esce ovviamente. Garantiremo trasporto per personale sanitario con fasce orarie specifiche", prosegue.

Campi rom e immigrati

"Campi rom sono senza vigilanza. Va fatto censimento. E' un problema. Lì nessuno controlla e neppure nei centri per accoglienza per gli immigrati. Va fatto qualcosa per controllare. In Cina si viene fucilati se si esce quando non si può in questa emergenza. Ma noi non possiamo applicare questi metodi terapeutici", spiega De Luca.

Morti a Napoli

Brutte notizie intanto da Napoli. Sono due le vittime acclarate ieri per il Coronavirus. Il primo è un 88enne risultato positivo al Cotugno per Covid-19, che presentava però patologie multiple pregresse. Il secondo è un 66enne impiegato di via Petrarca ricoverato al Cotugno dal 9 marzo scorso, che non presentava particolari patologie pregresse, anche se già al ricovero era apparso subito grave.

"Questo virus subdolo e assurdo ce l’ha strappato con una violenza atroce. Per il suo recente modo di vivere, avrei fatto il suo nome se mi avessero chiesto: 'chi pensi sia più garantito rispetto al contagio?'", scrive un parente sui social ricordando l'uomo.