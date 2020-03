Coronavirus, servizi funerari in ginocchio: "Mancano protocollo e protezioni"

I funerali sono fermi da giorni, ma anche in piena emergenza sanitaria le tumulazioni devono andare avanti. E le operazioni funerarie proseguono anche per i deceduti affetti da Covid 19. "Non sappiamo quanto potremo andare avant in questo modo" è la denuncia di Gennaro Tammaro, presidente dell'Efi, Eccellenza funeraria italiana, che riunisce gli operatori del settore.

"La Campania è una delle poche regioni a non essersi dotata di un protocollo che indichi la procedura per il trattamento dei deceduto affetti dal virus. Ci troviamo spesso in presenza dei parenti, il cui isolomamento non è controllato da nessuno. Inoltre, stiamo per terminare i dispositivi di protezione individuali, molti operatori già ne sono sprovvisti. In queste condizioni, rischiamo il contagio anche noi. Vorremmo acquistare le mascherine, ma sono introvabili, per questo abbiamo chiesto a Regione e Comune di Napoli una canale preferenziale istituzionale, ma non abbiamo ricevuto risposta".