Coronavirus, addetti alla sanificazione degli ospedali senza protezioni

Non sono medici ma sono comunque in prima linea nell'emergenza Coronavirus. Si tratta dei lavoratori delle ditte di pulizia, impegnati nella costante opera di iginenizzazione dei locali che ospitano i pazienti negli ospedali di Napoli e provincia. Da settimane operano, però, senza poter contare sui basilari dispositivi di protezione individuale: mascherine, tute, occhiali e guanti.

La denuncia arriva da un dipendente di una ditta che agisce nelle strutture dell'Asl Napoli 1: "Dopo molte richieste c'è stata una mascherina a testa realizzata con la carta. Dovrebero essere cambiate ogni 3 ore di lavoro e, invece, noi ne abbiamo una per un mese. E siamo oltre 900 lavoratori. Con le tute è andata ancora peggio, non ne abbiamo neanche una a testa. Abbiamo paura ogni giorno di lavorare, ma sappiamo che dobbiamo farlo perché il nostro è un lavoro necessario, ancora di più in questo periodo".

E' quasi inutile sottolineare la pericolosità di questo scenario. Non solo perché gli operatori delle pulizie potrebbero contagiare i propri familiari, ma perché potrebbe accadere lo stesso anche con il personale sanitario, già ridotto all'osso, con cui sono a contatto. Si spera che la situazione dei disposizioni individuali di protezione possa cambiare con l'arrivo annunciato di decine di migliaia di mascherine per chi opera negli ospedali. Ma a questa si affianca un'altra carenza, quella dei prodotti: "L'alcol lo dobbiamo comprare noi privatamente - prosegue il lavoratore - non abbiamo i detergenti necessari per una corretta igenizzazione dei locali. Inoltre, siamo costretti a usare il cloro, le cui esalazioni sono tossiche per noi".

A nulla, finora, sono vale le rivendicazioni sindacali: "E' vergognoso il modo in cui vengono trattati questi lavoratori - afferma Guglielmo Mastrogiovanni, segretario della Cgil Filmcams Campania - Anche all'Ospedale Cotugno, che è la struttura di riferimento per le malattie infettive, non ci sono i dispositivi di protezione. Eppure, quando sono chiamati a entrare nelle stanze con i contagiati devono entrare e lavorare. Immaginate cosa succederebbe se si fermassero. Si bloccherebbe tutto il sistema".