Coronavirus Napoli, superati i 500 positivi in città

Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 12:00 di mercoledì 1 aprile 2020.

I positivi nella città di Napoli sono 507. Ventotto i deceduti, 120 i ricoverati in ospedale di cui 12 in terapia intensiva. 357 in isolamento in casa.

Il dato dei clinicamente guariti si riferisce a pazienti diventati asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica.

Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica.

Attenzione: ci segnalano dall’ASL Napoli 1 che nella giornata di ieri sono stati inseriti i dati relativi ai cittadini risultati positivi a tamponi effettuati dal 23 marzo in poi e che non erano ancora stati analizzati. Il dato giornaliero appare, per questo motivo, notevolmente in crescita.