Coronavirus, il numero di contagiati a Napoli: il bollettino del 31 marzo del comune

Il comune di Napoli rende noti i dati sui contagiati del 31 marzo in città, in attesa del consueto aggiornamento serale della task force della Regione Campania.

Ecco i dati nel dettaglio:

-Totale positivi Napoli 421

-Asintomatici 53

-Ricoverati in ospedale 115 (di cui 12 in 12 in terapia intensiva)

-In insolamento a casa 279

-Deceduti 25

-Clinicamente guariti 67 (Il dato dei clinicamente guariti si riferisce a pazienti diventati asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica)

-Guariti 2 (conferma arrivata da due tamponi)

De Magistris: "A Napoli avremo effetto rinascita"

Per il sindaco di Napoli l'ermegenza Coronavirus, una volta risolta, avrà anche effetti positivi: "Ci sarà un'apertura graduale, non potrebbe essere altrimenti. Ma sono sicuro che molte cose cambieranno soprattutto per trasporti, ambiente, socialità. E a Napoli avremo una rinascita che definirei mediterranea. Qui la gente vuole comunque stare in strada, vivere la città, il suo clima, il mare: cose che inducono a stare insieme e questo dobbiamo tenerlo sempre presente. Mentre sul fronte ambientale, per come è cambiata l'aria in questi giorni, faremo scelte diverse. E penso per esempio ai bambini: vorrei fargli trovare una città più a misura loro. Questo 'new deal' dell'ambiente va colto al volo. Lo smog in questi giorni è assente. E aiuteremo le attività commerciali eliminando il pagamento delle imposte locali 2020. L'estate, comunque, sarà una grande occasione per la città perché sarà un'estate autoctona. Dobbiamo però giocarci bene la ripartenza, quando ci sarà".