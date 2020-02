Cotugno, ricoverate due turiste cinesi per sospetto Coronavirus

Apprensione per due turiste cinesi, ricoverate questa notte al Cotugno di Napoli.

Le due donne sono a Napoli dal 22 gennaio. Solo una delle due presenterebbe sintomi riconducibili al Coronavirus, ma bisogna attendere i risultati dei test prima di effettuare una diagnosi certa. Secondo quanto trapela sono decine i pazienti con sintomi influenzali di origine cinese che ogni giorno si presentano al Cotugno spontaneamente.

Test su coppia a Sarno

Una coppia cinese si è presentata in ospedale al 'Martiri di Villa Malta' di Sarno, con sintomi influenzali e indossando le mascherine antivirus. A scopo precauzionale, l'Asl di Salerno ha attivato il protocollo ministeriale previsto per casi sospetti di Coronavirus, mettendo in isolamento la coppia. Per i medici non si tratterebbe di Coronavirus, dopo i primi esami effettuati in ospedale, ma saranno però eseguiti test specifici al Cotugno. L'uomo non è stato in Cina di recente, mentre la donna è tornata intorno al 23-24 gennaio da una città che si trova a circa 400 km da Wuhan, epicentro del contagio. Per tale ragione quest'ultima è stata trasferita al Cotugno.

NUMERO VERDE

Sarà attivo dal 5 febbraio il numero verde regionale 800 909699 sul Coronavirus. Il servizio fornirà gratuitamente ai cittadini campani informazioni in merito al virus. Al numero, il cui funzionamento è garantito dall'Asl Napoli 1 Centro, risponderanno medici laureati abilitati, iscritti all'albo competente. Ogni Asl garantirà almeno una o più postazioni e pertanto il servizio vedrà almeno nove postazioni attive contemporaneamente. Il numero sarà attivo su due turni: dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle 14,00 alle 20,00.