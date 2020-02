napolinonsiferma, la risposta dei commercianti partenopei al Coronavirus

La città partenopea risponde a Milano che ha lanciato un video virale per rilanciare le attività economiche del Paese da nord a sud. Una sintonia tra le due grandi città per rispondere alla depressione da coronavirus. L'idea arriva direttamente dai commercianti di Chiaiadistrict, Confcommercio imprese per l’Italia che ha immediatamente affiancato l'iniziativa, sostenendola,la risposta virtuale ma con tanta voglia di fare all’ormai celebre hashtag di Milano, #milanononsiferma, peraltro promosso proprio da tre napoletani.

Il video, coordinato per la parte artistica da Roberta Bacarelli e Carla Della Corte, è stato realizzato in meno di quarantotto ore da Giuseppe Esposito, un giovane communication designer laureato al Politecnico di Milano che si è messo subito all’opera per dare per primo il suo contributo alla causa dell’economia cittadina. «L’idea – spiega infatti la stilista napoletana – è nata sulla nostra chat di colleghi imprenditori, Carlo Tedesco ci ha girato il video realizzato a Milano da qui l’idea di realizzarne uno simile.

Ci siamo riuniti nel mio bistrot con alcuni commercianti: Claudia Catapano, Piero de Caro, Nico Ricciardi, Francesca Paone, Walter Marino, Sergio D’Abundo, Alessia Giancristofaro, Irma Gravagnuolo, Ugo Romano, Andrea Rea, Stefania Caramanna e Paola Della Volpe e Maura Pane che con entusiasmo hanno accolto la convocazione del nostro presidenteCarla della Corte . La situazione è molto pesante, dobbiamo reagire, serve un messaggio di positività in un momento in cui regna sovrano l’allarmismo. Se d’ora in poi tutti insieme aggiungessimo l’hashtag #ancheNapolinonsiferma a qualsiasi nostro post ne verrebbe fuori una sorte di inno ed un input a non lasciarsi scoraggiare».