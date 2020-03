Coronavirus, nave nel porto: scende l'equipaggio ma nove restano in quarantena

Dopo una mattnata di tensione, sarebbe stato autorizzato a scendere il personale a bordo della nave Majestic ferma nel porto di Napoli perché parte dell'equipaggio ha avuto contatti con un caso di Coronavirus. A terra 116 persone, mentre restano a bordo, in isolamento, i nove marittimi risultati positivi. Questi ultimi sono entrati in contatto con collega tunisino già risultato positivo al covid-19. I nove in isolamento non presentano sintomi e, pertanto, al momento non è necessario facciano il tampone. Secondo quanto appreso da fonti vicine all'ufficio di sanità marittima, la Mjestic era ferma da due giorni a Napoli per effettuare lavori di manutenzione. Si tratta di un natante in navigazione da Genova a Tunisi.