Coronavirus, De Luca: "Evitare contatti sociali. Restare a casa il più possibile"

A dispensato calma fino a pochi giorni fa, ma nell'ultimo messaggio alla Regione, Vincenzo De Luca è apparso preoccupato e ha cambiato i toni rispetto alle precedenti settimane. "A molti non è chiaro che siamo di fronte a un problema serio. Dobbiamo evitare i contatti sociali, dobbiamo andare a fare la spesa una persona alla volta. Siamo di fronte a un problema che ci impone un cambiamento radicale delle nostre abitudini".

Il governatore punta il dito contro comportamenti irresponsabili: "Mi dicono che i bar e i pub dei centri storici accolgono centinaia di ragazzi senza rispettare le distanze. E' un comportamento non accettabile. C'è un cittadino che adesso è intubato al Cotugno è che è stato prima in una discoteca, poi in un ristorante, poi in una pizzeria prima di cominciare a stare male. E' stato a contatto con centinaia di persone".

De Luca chiude poi con un appello: "Abbiamo il dovere di evitare la diffusione del contagio. Un obiettivo raggiungibile solo con la responsabilità, altrimenti la situazione potrebbe diventare grave".