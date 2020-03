Coronavirus, strade sanificate nella notte (VIDEO)

Sono cominciate le operazioni di sanificazione e igienizzazione delle strade di Napoli. Nella notte, i mezzi dell'Asia hanno provveduto alla sterilizzazione del centro, come mostra il video pubblicato dal consigliere comunale dei Verdi Marco Gaudini. Attenzione su via Pessina, via Toledo, Museo e piazza del Plebiscito, mentre nei prossimi giorni, il programma proseguirà anche negli altri quartieri.

L’operazione prevede l'utilizzo di prodotti non nocivi per gli animali, con un’attività a multiplo automezzo ed attrezzatura: una lavastrade da 5 mc e 2 pick up con cannone dell’Asl Napoli 1 che per 8 ore al giorno per i prossimi 7 giorni laveranno e disinfetteranno le direttrici maggiormente interessate dai flussi pedonali della città.

In periferia, ci saranno inoltre 4 servizi al giorno di lavaggio ed igienizzazione a cura delle ditte di spazzamento meccanizzato con sistema pray wash e prodotti igienizzanti.

Asia Napoli, sempre per garantire la sicurezza dei propri operatori, ha predisposto anche la sanificazione delle sedi di lavoro, l’igienizzazione delle cabine di ogni singolo automezzo, ed ha consegnato centinaia di mascherine e guanti in lattice ai lavoratori che operano con equipaggi di più persone in cabine di automezzi.

Il programma di igienizzazione delle strade, dopo una pausa di domenica 15 marzo, riprenderà da lunedì 16 con l’effettuazione degli interventi che riguarderanno le strade rimanenti.