Coronavirus, "Napoli è pronta per la fase 2". Lo assicura il sindaco de Magistris

Secondo il sindaco di Napoli Luigi de Magistris - intervistato da Radio Capital - "la città è pronta a ripartire dal 4 maggio, con le dovute cautele". Secondo de Magistris, però, "l'emergenza doveva essere gestita in modo uniforme, senza differenze fra le regioni. In alcune regioni come la Lombardia o la stessa Campania ci sono decisioni incomprensibili. Il governo decide di riaprire librerie e cartolerie, e invece nella nostra regione non si aprono. Così come i negozi per bambini, aperti qui solo due giorni a settimana. Una decisione priva di senso: se vuoi evitare gli assembramenti non puoi aprire i negozi solo due giorni. Non è bello che Conte vada in televisione a dire A e poi un presidente di Regione dice B".

