Muore in casa, il fratello conferma: "E' Coronavirus"

Morta per infezione da Coronavirus. E' questo il destino di Teresa Franzese, una donna di 47 anni, napoletana, affetta da epilessia, deceduta nella sua abitazione. A darne notizia è stato il fratello, Luca, che in un video pubblicato su Facebook aveva denuncato il ritardo delle istituzioni mostrando il cadavere ancora nel letto 24 ore dopo la morta. In un secondo video, Franzese ha annunciato che il tampone, che lui stesso aveva chiesto di effettuare sulla sorella, è risultato positivo e che lui si sarebbe messo in autoquarantena.