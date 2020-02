Coronavirus, de Magistris: "Scuole chiuse fino al 29 febbraio"

Anche Napoli chiude le scuole per il coronavirus, almeno fino a sabato 29 febbraio. A dichiararlo il sindaco de Magistris, il quale assicura che si tratta solo di un'attività di igienizzazione e sanificazione. Il provvedimento arriva pochi minuti dopo l'istituzione di un tavolo d'emergenza comunale. "Non c'è da avere paura, è un modo per alzare ancora di più l'attenzione e le misure di sicurezza. Ci atteniamo a disposizioni nazionali, perché si tratta di un'emergenza nazionale. Domani (27 febbraio, ndr) ci sarà una nuova ordinanza con altre misure speciali. I cittadini devono essere tutelati. Non è il momento delle polemiche, quando saremo fuori dall'emergenza sarà il tempo di criticare ciò che non è stato fatto bene".