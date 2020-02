Coronavirus, Conte: "Napoli ci ha insegnato a non aver paura"

"Napoli oggi ci ha insegnato che questo momento non si affronta con la paura. Io e Macron siamo stati in città e non abbiamo trovato panico, ma gente in strada con spirito positivo". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine del vertice Italia-Francia, ha parlato dell'emergenza legata al Coronavirus: "Abbiamo affrontato da subito la situazione affidandoci agli esperti - ha ribadito il premier - Coloro che ora vogliono riaprire tutto, ieri volevano che chiudessimo tutto. Ci vuole equilibrio. Tutte le scelte sono prese in accordo con le Regioni".

Sul tema è intervenuto anche Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese: "Siamo solidali con l'Italia. Il coronavirus è un tema che riguarda tutti e va affrontato in sede europea".