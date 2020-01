Allarme Coronavirus, il tampone del cittadino cinese sarà analizzato a Roma

E' stato effettuato il tampone sul cittadino cinese di 28 anni, proveniente dalla provincia di Hubei, in cui è compresa Wuhan (città epicentro del Coronavirus), presentatosi al Pellegrini con sintomi sospetti e poi trasferito al Cotugno, ospedale specializzato in malattie infettive. Non è escluso il 28enne possa essere arrivato in Italia con il volo Wuhan-Fiumicino della scorsa settimana.

È presso l'Azienda Ospedaliera dei Colli che il 28enne è stato sottoposto agli esami di rito. Il campione è stato inviato a Roma dove sarà analizzato allo Spallanzani, Istituto nazionale per le malattie infettive, come da protocollo ministeriale, visto che la provenienza del paziente e i sintomi accusati hanno fatto scattare automaticamente la procedura d'emergenza. Tale decisione non deve però preoccupare perché potrebbe anche trattarsi di una banale influenza o di bronchite.

Coronavirus a Napoli

Risale a pochi giorni fa un altro allarme Coronavirus a Napoli, rivelatosi poi una classica influenza. Una 63enne dello Sri Lanka, tornando da un soggiorno in Asia, aveva mostrato sintomi compatibili alla malattia. Dopo le analisi è stata però fortunatamente esclusa l'ipotesi fosse stata contagiata.

Stamane, a Radio Crc, il direttore dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva aveva toccato l'argomento virus cinese. "È partita una macchina organizzativa importante, che vede dei protocolli ben organizzati in tutto il mondo. Il Ministero della Salute – ha spiegato – ha trasmesso una circolare. L'Asl Na 1 ha individuato i dispositivi in generale, ha trasmesso ai dipendenti delle linee guida per l'accettazione dei pazienti e, con il 118, ha messo in campo dei protocolli, perché anche in prima linea è importante dire ai nostri dipendenti come comportarsi, onde evitare il contagio".

I morti in Cina sono intanto saliti a 106, mentre le persone contagiate si assestano secondo gli ultimi dati intorno alle 4mila unità.