Coronavirus, presunto caso a Napoli: era solo influenza

Presunto caso di Coronavirus al Cotugno di Napoli. Una donna di 63 anni dello Sri Lanka è stata trasportata in ambulanza in ospedale per febbre alta e gravi problemi respiratori.

È stata immediatamente isolata in attesa di accertamenti per chiarire se sia stata colpita dal coronavirus di Wuhan (o probabilmente da un possibile altro ceppo) oppure abbia contratto un'altra malattia. La donna era tornata da circa una settimana dal suo paese d'origine.

Risultati

L'azienda dei Colli ha comunicato poco fa a NapoliToday i risultati dopo il tampone effettuato sulla donna: si tratta solo di una banale influenza. "Anche il caso del Cotugno di Napoli non è Coronavirus ma una semplice influenza", ha poi precisato anche il ministero della Salute. Falsi allarmi anche a Bari e Parma.

Come difenderci

Ieri, in una intervista rilasciata a NapoliToday, Ivan Gentile, Professore di Malattie Infettive al Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, aveva chiarito come il panico che si stava vivendo in queste ore almeno a Napoli era ingiustificato. "Come esperto dico che fa più paura l'influenza del nuovo coronarovirus cinese, sia in termini di mortalità complessiva che in termini di rischi collegati. L'influenza è infatti una patologia la cui pericolosità è, a torto, estremamente sottostimata dalla maggior parte delle persone".

Aggiornamento ore 10:45