Bimbo ricoverato al Cotugno, test negativi: non è affetto da Coronavirus

Sono negativi gli esiti dei test a cui è stato sottoposto il bimbo di tre anni trasportato da Cava de' Tirreni nel tardo pomeriggio di venerdì presso l'ospedale Cotugno di Napoli per un sospetto caso di Coronavirus.

Le diverse analisi effettuate presso il nosocomio partenopeo e le definitive pervenute intorno alla mezzanotte, hanno scongiurato si trattasse della temutissima patologia.

"Possiamo tirare un sospiro di sollievo. Le diverse analisi effettuate al Cotugno e le definitive pervenute intorno alla mezzanotte, hanno scongiurato si trattasse del Coronavirus. Il Sindaco Vincenzo Servalli, con il Vice Sindaco Armando Lamberti, hanno costantemente monitorato la situazione per ogni eventuale attività. Anche i servizi del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria dell’Olmo sono ripresi normalmente. Il Sindaco Vincenzo Servalli ringrazia gli operatori del nostro presidio ospedaliero, a partire dalla dott.sa Catena, per lo splendido esempio di dedizione e professionalità. Un bacio al piccolo ed alla sua famiglia". Così il Comune di Cava de' Tirreni e la Protezione Civile locale in una nota ufficiale.

Il ricovero

Nel primo pomeriggio di venerdì, presso l’Ospedale Santa Maria dell’Olmo di Cava de' Tirreni, era stato attivato il protocollo previsto in caso di sospetto Coronavirus, per un bambino di 3 anni. Il piccolo era stato poi trasferito successivamente presso l'Ospedale Cotugno di Napoli per tutti gli esami di rito. In attesa della diagnosi, così come prevede il protocollo, l’attività del Pronto Soccorso dell’ospedale cavese era stata sospesa.