Coronavirus, l'appello di Nino D'Angelo: "Rispettiamo le regole e aiutiamoci"

Anche Nino D'Angelo si aggiunge ai personaggi famosi che lanciano appelli sul Coronavirus: "Non prendete sotto gamba quello che sta accadendo. Abbiamo tutti una grande responsabilità per la salute vostra e di tutti. Atteniamoci alle regole, lo dico per voi, per me e per i nostri figli. Aiutiamoci l'un l'altro".