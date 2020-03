Coronavirus, l'appello di Gigi D'Alessio: "Restiamo tutti a casa"

Sempre più vip stanno lanciando dai social appelli alla responsabilità per limitare il contagio da Coronavirus. Anche Gigi D'Alessio ha lanciato l'hashtag #iostoacasa: "Come ben sapete stiamo vivendo un’emergenza, e il governo ci invita giustamente a rimanere a casa il più possibile per evitare la diffusione del coronavirus. La casa è il riparo da tutto e da tutti, riscopriamo il piacere di stare a casa, è per il bene di tutti".