Coronavirus, chiudono musei e siti archeologici. Franceschini: "Scelta dolorosa ma necessaria"

"Il Parco archeologico di Pompei, in ottemperanza alle nuove “Misure di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 “, previste dal DPCM 8 marzo 2020 -art. 2- lettera d, che sospende l’apertura di tutti i musei e luoghi di cultura statali, ha disposto da questa mattina la chiusura al pubblico dei siti di Pompei, Oplontis, Stabia e Boscoreale fino al 3 aprile". Con questo comunicato il Parco Archeologico di Pompei ha chiuso stamane i battenti, disponendo contestualmente il rimborso dei biglietti per chi già ne fosse in possesso.

Contestualmente, chiudono anche tutti i musei. Stop al Museo archeologico nazionale, a qulleo di Capodimonte, a San Martino, alla Reggia di Caserta, il tutto fino al 3 aprile. "Sono sospese manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali, in qualsiasi luogo, pubblico o privato; sospesa l'apertura dei musei" ha detto infatti nella notte il premier Giuseppe Conte nell'ambito del dpcm del governo sul Coronavirus che riguarda l'intero territorio nazionale.



Questo il comunicato del Mann: "In ottemperanza alle nuove misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nelle cosiddette zone rosse e sull'intero territorio italiano, il museo, come tutti gli istituti della cultura del nostro paese, resterà chiuso al pubblico sino al prossimo 3 aprile".



Così il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini su Twitter: "Da oggi in tutta Italia saranno chiusi cinema, teatri, concerti, musei. Una scelta necessaria e dolorosa. Ma la #cultura può arrivare nelle case. Chiedo alle tv di programmare musica, teatro, cinema, arte e a tutti gli operatori culturali di usare al massimo i loro social e siti".