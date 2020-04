Coronavirus, Mugnano: Villa Rodari apre ai bimbi autistici e con disabilità

MUGNANO - Villa Rodari apre ai bimbi autistici e con disabilità: è la decisione presa dall'amministrazione Sarnataro coadiuvata dalla Task Force per l'emergenza Covid-19. I bambini, già contattati dall'Asl, potranno usufruire della villetta dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

"La Task Force - spiega il dottor Della Corte in rappresentanza di tutti i membri - in questo periodo di emergenza sanitaria e sociale ha ritenuto di dover prestare attenzione a tutti gli aspetti sociali, anche quelli meno rappresentati, come quelli delle famiglie di portatori di disabilità e autistici. Per tanto, pur tenendo presente quelle che sono le modalità di limitazione del contagio, abbiamo voluto mettere a disposizione uno spazio dedicato per accogliere in orari stabiliti queste persone e i loro accompagnatori, ovviamente nel rispetto dell'uso dei dispositivi di protezione individuale".

I bimbi, accompagnati, entreranno in gruppi di 8 secondo il calendario fornito dall'Asl alle famiglie.

"Ringrazio il gruppo di esperti, che mi sta coadiuvando in questa delicata emergenza sanitaria ed economica, e l'associazione Nuova Mugnano per la disponibilità. Abbiamo individuato villa Rodari in quanto è il parco pubblico comunale più grande e quindi ben si presta ad accogliere in tutta sicurezza i bambini insieme agli accompagnatori. Mi auguro che così queste famiglie possano tirare un sospiro di sollievo, in attesa di ritornare alla normalità delle nostre vite"