Coronavirus, Castellammare piange il dottor Tommasino: aveva messo tutti in guardia

Castellammare piange il dottore Giovanni Tommasino, noto medico di base stabiese, 61 anni, in passato anche impegnato in politica. Tommasino è vittima del Coronavirus. Aveva annunciato la sua positività al tampone lui stesso, lo scorso 22 marzo, con un post su facebook in cui chiedeva a tutti di restare a casa.

"Cari amici, in questi giorni mi sono state riferite tante voci sul mio conto, alcune da ridere , altre un tantinello cattive. Solo oggi posso rispondere, perché ho avuto la conferma della positività al tampone. Sono affetto da infezione da Coronavirus. Adesso sono ricoverato in attesa di trasferimento in una rianimazione. Spero di tornare presto tra voi. Non uscite, è l’unica arma che avete, non potete immaginare quanto è brutto. Io dovevo uscire per forza".

Si tratta del quarto decesso per Coronavirus a Castellammare di Stabia. Tommasino aveva curato i suoi pazienti fino a pochi giorni prima della scoperta. Sono centinaia i messaggi lasciati dalla comunità stabiese sulla bacheca del dottore. Il medico lascia moglie, figli e nipoti. "Grazie per la sua grande professionalità e umanità donatami ogni qual volta ce n’era bisogno", scrive una sua paziente.

