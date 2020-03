Coronavirus, morto un 46enne al Cotugno

Torre Annunziata piange una giovane vittima del Coronavirus. A perdere la vita nella notte è stato Maurizio Gallo, di 46 anni. L'uomo è morto all'ospedale Cotugno di Napoli dove era ricoverato. Le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente nel corso della nottata dopo che nei giorni scorsi sembrava aver mostrato dei segni di miglioramento. Poi questa mattina, come un fulmine a ciel seereno, è stata comunicata la notizia del decesso alla famiglia. Gallo era originario della cittadina oplontina e molto conosciuto nella sua località d'origine.

Da qualche anno viveva a Napoli ma era spesso a Torre Annunziata dove ha frequentato tutte le scuole dell'obbligo. Tanti gli amici che hanno pianto l'improvvisa scomparsa e che hanno affollato la sua bacheca Facebook con messaggi in cui ricordavano i tempi insieme. La stessa bacheca su cui lo stesso Gallo condivideva proprio notizie sul virus che non sapeva gli sarebbe stato fatale. Apparteneva alla famiglia Pettorino, molto conosciuto in città per gli esercizi commerciali di cui sono proprietari. Lascia la moglie.