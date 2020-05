Coronavirus, morto un 43enne. Era ricoverato nella Rsa dei contagi

Dramma all'ospedale Covid di Boscotrecase. Non ce l'ha fatta un uomo di 43 anni deceduto nel corso della giornata di ieri. Originario di Volla, era stato trasferito nel Covid Hospital da Somma Vesuviana. Non un caso visto che era ricoverato presso la clinica Santa Maria del Pozzo nella cittadina ai piedi del Vesuvio. Una Rsa divenuta tristemente nota per un focolaio che si era sviluppato al suo interno.

Il contagio nella clinica

In totale, lo scorso 23 aprile, vennero riscontrati sette contagi, divenuti poi 22 in poche ore, dopo l'analisi dei 500 tamponi effettuati agli ospiti e agli operatori sanitari. Scattò immediatamente l'allarme e gli ospiti infettati vennero smistati ai vari Covid Hospital. In 12 vennero trasferiti a Boscotrecase e tra questi solo il giovane non ce l'ha fatta. L'uomo era stato ricoverato in clinica a seguito di un incidente. Il suo quadro clinico ha probabilmente influito nella resistenza al virus che gli è risultato fatale.