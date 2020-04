Coronavirus, ancora una vittima a Torre del Greco: è la 15esima

Il Coronavirus continua a mietere vittime a Torre del Greco, una delle città più colpite della regione. A perdere la vita è stato un 88enne, O.T., morto questa mattina all'ospedale Maresca. La vittima era da giorni in isolamento a casa insieme alla moglie e le sue condizioni si sono aggravata nel corso della giornata. Solo in quel momento è stato previsto il ricovero in ospedale ma purtroppo per lui era troppo tardi.

Il decesso

In mattinata è morto nel presidio ospedaliero corallino. Si tratta della 15esima vittima accertata in città e proprio l'area in cui risiedeva l'anziano e tra le più colpite dal virus in città. La notizia arriva dopo che per il quarto giorno consecutivo non erano stati riscontrati in città casi di persone trovate positive. In totale sono 48 le persone di cui è stata accertata la positività al virus dall'inizio dell'emergenza in città.

