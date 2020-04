Addio “Chicco operativo”: morto un autista dell'Ama per Coronavirus

L'Ama di Napoli paga ancora un prezzo all'epidemia di Coronavirus. Alberto, autista di 64 anni è stato stroncato dal virus. A dare la notizia sono stati i colleghi del sindacato Usb sul loro profilo Facebook. Con un messaggio hanno comunicato la dipartita del loro collega di lavoro dell'autorimessa di Rocca Cencia “Ancora un lutto nel settore igiene ambientale. I lavoratori di Asia Napoli si stringono intorno alla famiglia di Alberto, ciao”. Con queste parole hanno detto addio al compagno di lavoro.

Il post di addio

“Ciao Alberto. "Chicco operativo" per i compagni di lavoro, 64 anni autista all'autorimessa di Rocca Cencia, lascia la moglie e due figli. Un altro collega di Ama ci lascia, dopo Ezio anche Alberto, vittima di una pandemia che sta mettendo a rischio i lavoratori che non possono rimanere a casa, ma sono impegnati a garantire un servizio essenziale alla città. Lavoratori che meriterebbero una giusta considerazione che fatichiamo a trovare nella Amministrazione Comunale e nella azienda in cui operano. Vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla famiglia e rinnoviamo forte l'invito a tutti i colleghi a tutelare la salute e la sicurezza propria, dei familiari e dei compagni di lavoro. USB AMA”.