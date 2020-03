Coronavirus, ancora un morto a Torre del Greco: addio a un 84enne

Un'altra vittima con il Coronavirus a Torre del Greco. L'ennesima di questa lunga emergenza che sta colpendo particolarmente la comunità corallina. A perdere la vita è stato un 84enne, D.A.A. la cui dipartita è stata resa nota dal sindaco Giovanni Palomba. Il primo cittadino ha comunicato i dati che gli sono stati consegnati dall'Asl Napoli 3 Sud e dal Centro operativo comunale. La città sta fronteggiando la situazione peggiore per quanto riguarda la provincia di Napoli.

I casi in città

Stando all'ultimo rilevamento effettuato, sono 52 i casi appurati in città. Solo nelle ultime ore è stata comunicata la scoperta di altre due persone positive. Inoltre ci sono altre 32 persone che sono in isolamento fiduciario nelle loro abitazioni. La situazione è stata commentata dal primo cittadino che ha ringraziato i propri concittadini per tutti i sacrifici che stanno facendo.

Le parole del sindaco Palomba

''Continuiamo a contrastare in prima linea e in tutte le forme consentite fenomeni di diffusione del contagio epidemiologico. Fondamentale, ancora in questa fase, restare a casa ed osservare in modo scrupoloso le disposizioni governative. Proseguiremo, inoltre, grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine, le attività di controllo e di monitoraggio del territorio''.