Bollettino Covid-19: 10 nuovi guariti a Napoli e cinque ricoverati in meno in ospedale

Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, martedì 12 maggio.

I dati:

Positivi: 967 (+3 rispetto a ieri)

Guariti: 379 (+10)

Ricoverati in ospedale: 76 (-5)

Ricoverati in terapia intensiva: 4 (-1)

Deceduti: 118 (+2)

"Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. I dati sono trasmessi dall'ASL Napoli 1 Centro.



Ricordiamo che i clinicamente guariti sono i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata.



Sono considerati asintomatici i pazienti risultati positivi al tampone (effettuato a seguito di dichiarata o sospetta vicinanza ad altri soggetti già dichiarati positivi) ma che non presentano sintomi clinicamente rilevanti. Questi pazienti sono conteggiati nelle altre categorie, ovvero possono essere ricoverati o in isolamento domiciliare". E' la nota del comune di Napoli.





Attenzione: anche oggi l'ASL Napoli 1 Centro ha provveduto a un aggiornamento dei dati che riguarda soprattutto il numero di pazienti deceduti (residenti/domiciliati sulla città di Napoli) nelle scorse settimane. L’incremento rilevato, quindi, non si riferisce alle ultime 24 ore, durante le quali sono avvenuti zero decessi.