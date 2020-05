Coronavirus, tutti gli aggiornamenti dell'8 maggio a Napoli e provincia in tempo reale:

9.00 - San Giorgio a Cremano: multati cittadini in giro senza mascherina

"I controlli continuano come ha dato indirizzo il Ministero in maniera 'equilibrata e flessibile', controllando l’uso delle mascherine e il blocco degli assembramenti. Perciò chiedo alle famiglie, specialmente per i giovanissimi ancora indisciplinati, di intervenire sui propri figli per la loro e l’altrui incolumità. Da lunedì sono state elevate tre multe per altrettante persone che non usavano la mascherina. Questa tipologia di controllo diventerà sempre più stringente. Tuteliamo i sacrifici fatti e salviamo la nostra comunità con responsabilità. Insieme ce la faremo". Così il Sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.

8.00 - L'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi regionale: la situazione in Campania

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati per la giornata di giovedì 7 maggio:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 918 tamponi di cui 3 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 401 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati processati 80 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 412 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 184 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 146 tamponi di cui 5 risultati positivi;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 136 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 1000 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 100 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 78 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 316 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio Biogem sono stati esaminati 603 tamponi di cui 12 risultati positivi

Positivi 7 maggio: 21

Tamponi 7 maggio: 4.374

Totale complessivo positivi Campania: 4.562

Totale complessivo tamponi Campania: 105.399