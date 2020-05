Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 5 maggio a Napoli e provincia

Le notizie in tempo reale sull'emergenza Covid-19 a Napoli e in Campania del 5 maggio.

10.35 - Impatto del Covid-19 sulla mortalità: a Napoli e in Campania meno morti degli scorsi anni

Resi noti i dati Istat dai quali emergono le differenze di incidenza sulla mortalità per Coronavirus tra le diverse aree geografiche d'Italia.

In diverse aree d’Italia, in particolare in quelle meno colpite dal virus nel Sud, si registrano addirittura meno morti rispetto alla media degli anni scorsi, nei primi tre mesi del 2020. A Napoli si registra un - 6.5% a gennaio e febbraio (rispetto agli anni scorsi) e un -0,9% di mortalità considerando solo marzo. In Campania il calo è del 4,7% fa gennaio e febbraio e dell'1,9 se si tiene in considerazione solo il mese di marzo. Tutti i dati Istat.

09.00 - Prorogati abbonamenti

Il governo, con una norma specifica, consentirà di prorogare la validità degli abbonamenti annuali e mensili ai mezzi pubblici per tutto il periodo inutilizzato per Emergenza Covid-19. È quanto rendono noto fonti della Regione Campania, riportate dal consigliere comnunale Nino Simeone che aveva sollevato la questione. Tutti i dettagli.

07.00 - Il bollettino dell'Unità di Crisi e i rientri in Campania

Ieri sera lronavirus, il bollettino regionale: 20 nuovi casi in Campania

„L'Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato gli ultimi dati sui tamponi Covid-19 effettuati. I positivi conteggiati sono 20, risultati sui 2.525 tamponi analizzati. Il totale complessivo dei positivi in Campania è quindi 4.518, su di un totale complessivo di tamponi in Campania dall'inizio dell'emergenza di 93.068 unità. I dati per ogni laboratorio di analisi.

Resi noti anche i risultati dei controlli eseguiti sulle persone rientrate ieri in Campania. Sulla base delle valutazioni mediche, le Asl hanno sottoposto a test rapidi alcuni passeggeri: 19 sono risultati positivi. Tutti i dettagli.