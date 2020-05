Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 4 maggio a Napoli e provincia

Le notizie in tempo reale sull'emergenza Covid-19 a Napoli e in Campania del 4 maggio.

11.40 - Folla di passeggeri in Cumana

essun distanziamento sociale tra i passeggeri che escono dal treno della Cumana. Un video evidenzia una folla in uscita da un treno giunto nella stazione di Montesanto. Una folla che desta - tra gli addetti ai lavori - enorme preoccupazione.

11.00 - La storia di Saeid, l'iraniano che ha chiuso il bar per il Coronavirus

Arrivato in Italia in un container, aveva esaudito il suo sogno di aprire dei locali in Italia. A causa dell'emergenza però ha dovuto chiudere il bar a via Bellini dove lavorava con altre due persone. Probabilmente non potrà più riaprire e dovrà licenziare i dipendenti. (La storia)

10.15 - Fase 2, il Covid-19 continua a far paura a più di 8 campani su 10: il sondaggio

La preoccupazione e l’incertezza restano alte: molto apprezzate risultano le misure attuate nelle ultime settimane a livello regionale per contenere la diffusione del Coronavirus in Campania. Tutti i risultati del sondaggio Demopolis-Citynews.

9.30 - Emergenza Coronavirus, de Magistris: "Da oggi inizia la fase più delicata"

"Da oggi inizia la fase più delicata. Se commettiamo errori, facciamo come il gambero e rischiamo di tornare indietro. Non bisogna comunque farsi prendere dal panico se vediamo più persone in strada. Una cosa sono gli assembramenti, una cosa sono le persone che camminano in strada". Così il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha parlato dell'inizio della cosiddetta "fase 2" ai microfoni di Mattino Cinque.