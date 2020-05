Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 3 maggio a Napoli e provincia in tempo reale.

10.30 - Fase 2, cosa cambia in Campania

Lunedì 4 maggio rappresenta un giorno importante per l'intero Paese nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. Parte, infatti, la cosiddetta "fase 2", con misure meno stringenti rispetto alla lunga fase del 'lockdown'. Cosa cambierà in Campania tra le novità introdotte dal Dpcm del 26 aprile scorso e dalle ordinanze regionali? (LA GUIDA COMPLETA)

8.30 - Bacoli riparte: sì a passeggiate sulla spiaggia, pesca e canoa, purchè da soli

"Voglio rassicurare i tanti genitori che mi stanno contattando perché desiderano, nel rispetto delle regole, poter passeggiare con i propri figli. Avete ragione, i nostri bambini hanno già sopportato troppo. Per questo vi preannuncio che a Bacoli, evitando assembramento, lo potrete fare. Ad ogni ora, da lunedì. In spiaggia, in strada, nei parchi pubblici. Stesso discorso vale per gli amanti della pesca che intendono, sempre nel rispetto del distanziamento sociale e muniti di mascherina, poter pescare in riva al mare o, al largo, in barca. Idem per chi fa attività sportiva individuale, per chi intende fare un giro in canoa: da soli, potrete farlo. Ho grande rispetto per le istituzioni. Dal Governo alla Regione. Ma il rispetto deve essere reciproco. Non si può pretendere che i sindaci facciano da passacarte di scelte altrui. Non è accettabile che i sindaci debbano applicare decisioni confuse, contraddittorie e che mutano ogni mezz’ora. Basta. I cittadini meritano rispetto, gli imprenditori meritano rispetto, i lavoratori meritano rispetto. E se pretendiamo che tutti seguano le direttive, allora abbiamo il dovere di essere chiari. Invito tutti voi alla massima responsabilità. Perché non possiamo permetterci di buttare via due mesi di sacrifici. Dimostriamo, ancora una volta, di essere una comunità esemplare". Questo l'annuncio del Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, alla cittadinanza in vista dell'inizio della cosiddetta Fase 2. (Le parole del sindaco di Bacoli)

8.00 - L'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi regionale

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 806 tamponi di cui 8 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 396 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- OspedaleSant'Anna di Caserta: sono stati processati 62 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 155 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 105 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 139 tamponi di cui 6 risultati positivi;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 137 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 517 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 44 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 206 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio BIOGEM: sono stati esaminati 259 tamponi di cui 8 risultati positivi.

Positivi del 2 maggio: 25

Tamponi del 2 maggio: 2.906

Totale complessivo positivi Campania: 4.484

Totale complessivo tamponi Campania: 86.498.