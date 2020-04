Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 29 aprile a Napoli e provincia in tempo reale.

7.30 - L'ultimo bollettino sui tamponi positivi: 30 nuovi casi in Regione

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 ha comunicato ieri alle 22.30 il bollettino relativo alla giornata.

I positivi sono stati 30, su un numero piuttosto elevato di tamponi effettuati, 2.528. Il totale complessivo dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale quindi a 4.410, registrato su di un totale di 73.094 test.