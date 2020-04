Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 28 aprile a Napoli e provincia in tempo reale.

8.30 - Consiglio Comunale di Napoli, seduta in videoconferenza dedicata all'emergenza Coronavirus in città

Torna a riunirsi virtualmente, in videoconferenza, il Consiglio Comunale di Napoli. A partire dalle ore 15,30 di oggi, infatti, ci sarà, con modalità a distanza, una seduta interamente dedicata all'emergenza Coronavirus.

Si discuterà dello stato di attuazione dei provvedimenti dell’Amministrazione comunale, con aggiornamenti sullo stato dei servizi resi e sull’andamento sanitario in città.

8.15 - I trasporti a Napoli nella Fase 2: 100 persone in Metro per corsa, 40 in funicolare, 20 sui bus

100 persone al massimo in Metro per ogni corsa, 40 in funicolare, 20 sui bus. E’ così che ripartiranno i trasporti pubblici a Napoli nella cosiddetta "Fase 2” dell’emergenza Coronavirus. E’ quanto illustrato dall’amministratore unico di Anm Nicola Pascale, alla luce delle novità introdotte dall’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione comunale Qualità della Vita, presieduta da Francesco Vernetti.

Il DPCM del 26 aprile ed in particolare il decreto del Ministero dei Trasporti hanno dettato le linee sulle categorie che ripartiranno dal 4 maggio e su come il sistema dei trasporti pubblici si dovrà adeguare alle esigenze di sicurezza imposte dalla Fase 2. (Tutti i dettagli)

8.00 - L'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi

L'Unità di crisi della Regione Campania ha comunicato i dati di lunedì 27 aprile sui test effettuati nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19. Sono 31 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in regione, dall'analisi di 1.839 tamponi. Il totale complessivo dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale così a 4.380, mentre il totale dei tamponi esaminati a oggi è di 70.566 unità. I dettagli.