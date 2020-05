Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 17 maggio a Napoli e provincia in tempo reale:

9.00 - Pozzuoli, zero casi di positività negli ultimi 6 giorni

"Ho appena sentito l'Unità di Crisi della Regione Campania per la situazione Covid-19 nella nostra città. Abbiamo zero nuovi casi positivi per il sesto giorno consecutivo. È un buon segnale, ma noi dobbiamo continuare con comportamenti responsabili, mantenendo la distanza e indossando la mascherina. Stiamo pian piano ritornando alla normalità, secondo anche le ultime notizie che ci ha fornito il Governo.

Ora sta a noi comportarci bene ed evitare qualsiasi tipo di rischio per noi e per gli altri". Così il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia sui social.

8.30 - Nuovo caso di positività a Torre del Greco

Un altro caso di contagio da COVID-19 è stato registrato, nella giornata di sabato a Torre del Greco. Certificata anche la guarigione dell’ultimo cittadino corallino in regime ospedaliero. La notizia è stata confermata dal Centro Operativo Comunale, al termine dell’aggiornamento con l’Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e i Responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud.​ ​ ​ ​ ​ ​

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

8.00 - L'ultimo bollettino regionale

16 nuovi casi di positività su 3.526 tamponi eseguiti. Questi i numeri del bollettino diffuso dall'Unità di Crisi della Regione Campania per la giornata di sabato 16 maggio. Il totale complessivo dei positivi in Campania dall'inizio della pandemia sale quindi a 4.684 unità, su 139.787 tamponi eseguiti.