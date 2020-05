Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 15 maggio a Napoli e provincia

Tutti gli aggiornamenti, da Napoli e provincia ed in tempo reale, sull'emergenza sanitaria Covid-19.

07.00 - Gli ultimi bollettini sull'emergenza

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha ieri comunicato i dati per la giornata di giovedì 14 maggio. Il totale dei nuovi positivi al Covid-19 in Campania è di 15, su 3.606 tamponi analizzati. Il totale complessivo dei positivi in Campania dall'inizio della pandemia sale 4.654, mentre sono 131.544 i tamponi complessivi effettuati.

Per quanto riguarda i rientri, 80 viaggiatori sono stati sottoposti a test rapido e 3 sono risultati positivi (uno alla Stazione Fs di Villa Literno, uno alla barriera autostradale di Caserta Nord e uno al casello autostradale di Caianello). Cinque persone sono state sottoposte a tampone, risultate tutte negative.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Appello ad Ercolano intanto dal sindaco. "Ragazzi, non fate gli idioti". Così Ciro Buonajuto alla cittadinanza dopo il nuovo caso di positività nel comune vesuviano (VIDEO).