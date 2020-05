Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 13 maggio a Napoli e provincia in tempo reale:

11.00 - Nuovo caso a Torre Annunziata: è un operatore sanitario

Nuovo contagio da Coronavirus a Torre Annunziata. Si tratta di un operatore sanitario di 29 anni in servizio presso un ospedale della Regione Campania. Il soggetto è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare insieme ai propri familiari. Ad oggi, il bilancio complessivo è di 15 cittadini contagiati, sei guariti e cinque deceduti.

9.30 - Rimborsi alle cliniche private: inchiesta della Corte dei Conti

Rimborsi per 3,3 milioni di euro. È questa la cifra su cui ha acceso i riflettori la procura della Corte dei Conti, erogata dalla Regione Campania alle strutture sanitarie private durante l'emergenza Coronavirus. I magistrati contabili vogliono capire se ci sia stato uno sperpero di soldi pubblici a seguito di una denuncia presentata da un Asl campana.

8.45 - Spiagge libere Napoli, la proposta: “Valutare accesso con codice fiscale”

In vista della ripresa della stagione balneare e in attesa della normativa di riferimento che fornirà le indicazioni sul numero degli accessi consentiti e sulle misure di distanziamento da adottare, la Commissione comunale Qualità della vita, presieduta da Francesco Vernetti, ha incontrato l’assessora alla Salute e al Mare Francesca Menna per un primo confronto sull’organizzazione delle spiagge cittadine a Napoli (Le proposte e la discussione).

8.20 - Fase 2, Confcommercio chiede aiuto al Comune di Napoli: "Fondamentale utilizzo suolo pubblico"

“Il Comune di Napoli deve aiutare le imprese ad affrontare questa difficile fase in cui si dovrà tentare una riapertura nonostante i numerosissimi ostacoli e i tanti limiti cui si sarà sottoposti. In primo luogo l’utilizzo del suolo pubblico sarà fondamentale per consentire per esempio a bar, ristoranti e stabilimenti balneari di poter in parte compensare le ridotte capacità di accoglienza della clientela cui dovranno far fronte per rispettare le rigidissime misure volte alla tutela della salute". Così il direttore generale di Confcommercio Campania Pasquale Russo al termine dell’incontro avuto con il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris per discutere del futuro delle imprese cittadine in questa fase di emergenza legata al Coronavirus.

"In particolare nel corso dell’incontro con il sindaco de Magistris - prosegue Russo - abbiamo chiesto di eliminare costi per l’occupazione del suolo pubblico, consentirne l’utilizzo nel maggior numero di casi possibili, sostenere un rapporto con le sovrintendenze per equilibrare le diverse esigenze commerciali con quelle della tutela del patrimonio artistico culturale e ambientale, cui gran parte la città di Napoli è sottoposta. Va subito immaginata una programmazione che consenta alle imprese di potersi organizzare”.

8.00 - L'ultimo bollettino regionale: 15 nuovi contagiati

L'Unità di Crisi regionale ha diffuso il bollettino per la giornata di martedì 12 maggio. Tutti i dati nel dettaglio