Coronavirus, notizie e aggiornamenti del 12 aprile a Napoli e provincia

Gli aggiornamenti di oggi domenica 12 aprile sull'emergenza Covid-19 a Napoli e Provincia.

08.30 Buoni spesa, de Magistris: "Studiamo come usare le risorse avanzate"

Sindaco soddisfatto per come il Comune ha gestito l'iniziativa dei buoni spesa, a sostegno di chi è stato economicamente colpito dall'emergenza Covid-19 in città. Luigi de Magistris ha spiegato che erano 8,5 i milioni derivanti da risorse nazionali e comunali, ma poco più della metà - visti i requisiti che i buoni spesa richiedevano - sono stati utilizzati.

"In attesa che il Governo, come si è impegnato, entro fine aprile rifinanzi la misura dei buoni - ha sottolineato ancora de Magistris - siamo a lavoro per individuare la strada con cui impegnare le risorse rimaste. La prima opzione, molto concreta, è dare un'altra trance a chi è già beneficiario dei buoni; la seconda è riaprire i termini per un'altra settimana da martedì a venerdì prossimo e l'ultima, più complicata anche in relazione alla cifra a nostra disposizione, sarebbe allargare la platea di cittadini".

08.00 Un fiore ed un lumino al cimitero

Non è possibile andare a rendere omaggio ai defunti in questa domenica di Pasqua, da qui l'iniziativa dell'amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano, guidata dal sindaco Giorgio Zinno, relativa al cimitero locale: la ditta Zeus apporrà oggi un fiore ed un lumino su ogni tomba, perché la memoria di chi non c'è più resti più che mai viva.

07.30 Contagio in Campania, lieve aumento

L'ultimo bollettino della task force regionale a proposito dell'emergenza Covid-19 è quello di ieri sera 11 aprile. Ottantasette i nuovi casi di Coronavirus, su 1667 tamponi analizzati. Il totale degli infetti è salito quindi a 3.604 su 35.448 tamponi analizzati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.