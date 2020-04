Coronavirus, notizie e aggiornamenti dell'11 aprile a Napoli e provincia

In Campania si registra ancora un calo dei positivi, secondo gli ultimi dati della task force regionale, sono 75 i contagiati su duemila tamponi esaminati. Proseguirà il lockdown per limitare il contagio, come annunciato dal premier Conte, fino al 3 maggio. Riaprono solo cartolibrerie e negozi per bimbi dal 13 aprile.

Tutte le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale di sabato 11 aprile

7.30 - Nuovo decesso in una casa di riposo a Ercolano

Ancora una vittima nella casa di riposo di Ercolano pesantamente colpita dal Covid-19. Ha perso la vita ieri sera all’ospedale Maresca dove era ricoverato in codice rosso un 89enne (che aveva già altre gravi patologie), ex insegnante. Negli scorsi giorni era deceduto sempre al Maresca una 93enne.

1.00 - Campania, calano i contagi

La task force della Regione Campania rende noti nel bollettino del 10 aprile i dati sui contagiati.

Su 2036 tamponi esaminati sono 75 i positivi in Campania. Si tratta di uno dei migliori dati delle ultime settimane. Prosegue dunque il tasso di decrescita del virus.

Il dettaglio

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 609 tamponi di cui 29 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 326 tamponi di cui 14 positivi;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 63 tamponi, nessuno dei quali positivo;

- ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 327 tamponi di cui 10 positivi;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 145 tamponi, dei quali nessuno positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 86 tamponi di cui 11 positivi;​

- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 97 tamponi di cui 2 positivi;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 265 tamponi di cui 2 positivi;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 40 tamponi, di cui 1 positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 51 tamponi di cui 2 positivi;

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 27 tamponi di cui 4 risultati positivi​.​

Positivi di oggi: 75

Tamponi di oggi: 2.036

Totale complessivo positivi Campania: 3.517

Totale complessivo tamponi Campania: 33.78