Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 10 maggio a Napoli e provincia in tempo reale.

07.00 - L'ultimo bollettino dell'Unità di crisi

Continuano a far ben sperare per il futuro i dati del Coronavirus in Campania. Sono 12, infatti, i nuovi casi di positività su oltre 4000 tamponi analizzati nella giornata di sabato 9 maggio.

Tamponi 9 maggio: 4.008; totale complessivo positivi Campania dall'inizio della pandemia: 4.588; totale complessivo tamponi effettuati in Campania: 114.819.