Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 26 aprile a Napoli e provincia in tempo reale.

10.55 - Spesa e shopping le regole da rispettare

La Fase 2 e la ripresa del commercio e della ristorazione non significa ritorno alle consuetudini che avevamo prima dell'emergenza epidemica. Bisognerà, anzi, fare molta più attenzione e adottare buone pratiche per ridurre il rischio di una ripresa dei contagi. Gli esperti dell'Istituto superiore di Sanità hanno messo a punto un preve vademecum, con poche semplici regole da seguire prima, durante e dopo gli acquisti. Ecco le regole da seguire (leggi qui).

10.15 - Sei casi di Covid-19 al San Leonardo di Castellammare

Sei tamponi hanno dato esito positivo al San Leonardo di Castellammare di Stabia. Dopo la positività di un anestesista 65enne del presidio ospedaliero sono stati sottoposti a tampone in 20 operatori sanitari venuti a contatto con il medico. Sei gli infetti tra gli operatori, quattro residenti a Castellammare e due a Gragnano.

9.00 - De Laurentiis dona ventilatori polmonari al Pascale

"Mi associo all'Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale nel ringraziare il presidente De Laurentiis per la donazione di quattro ventilatori per il reparto di Rianimazione. Possiamo farcela, grazie". E' il post pubblicato dal prof. Ascierto, oncologo del Pascale, fresco di nomina come coordinatore del gruppo di ricerca regionale in Campania, per ringraziare il presidente del Napoli per il nobile gesto.

7.00 - Il bollettino della Campania

Un leggero aumento dei contagiati in Campania conferrma comunque il trend positivo nella ragione di questi giorni. Nella giornata di oggi sono stati riscontrati 32 nuovi contagi. In totale sono stati analizzati 2.697 tamponi nei vari centri di analisi regionali, facendo salire il numero totale a 67.218. Dall'inizio dell'emergenza sono 4.331 le persone trovate positive al Coronavirus in Campania.