Covid, i nuovi dati: 32 guarigioni ma il virus fa altre due vittime

L'Unità di crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso come di consueto noto il riparto provinciale dei tamponi elaborati alle 23.59 di ieri 9 giugno, con il numero di decessi e il numero dei guariti conteggiati a quell'ora.

Il punto alle ore 23.59 di ieri vede il totale dei positivi arrivato a quota 4.834 (+1 sul dato precedente), con un totale di tamponi arrivato a 223.302 test dall'inizio della pandemia.

Il numero dei deceduti raggiunge le 428 vittime (+2), mentre il totale dei guariti tocca quota 3.764 (+32), di cui 3.743 totalmente guariti e 21 clinicamente guariti.

Il riparto per provincia

Questo il riparto per provincia dei tamponi positivi dall'inizio dell'emergenza, con tre casi in fase di verifica Asl che sono stati attribuiti alla provincia di Napoli (da qui il dato negativo, -3).

Provincia di Napoli: 2.633 (+3) (di cui 1.004 Napoli Città e 1.629 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 688

Provincia di Avellino: 548

Provincia di Caserta: 469 (+1)

Provincia di Benevento: 209

Altri in fase di verifica Asl: 287 (-3)

Bollettino Napoli Coronavirus, 10 giugno 2020

„ La situazione a Napoli

Dopo cinque giorni a 'contagio zero', si registra un nuovo caso di Covid a Napoli. Questo quanto emerso invece dal bollettino sull'emergenza diffuso dal Comune, sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro, aggiornati alle ore 11 di oggi mercoledì 10 giugno.

Il numero delle persone attualmente positive in città scende a 87 (- 2 rispetto al dato precedente). Sale quello dei guariti, ora 782 in totale (+ 3 rispetto al precedente bollettino).

Resta invariato il numero dei deceduti dall'inizio della pandemia (135), così come quello dei ricoverati, attualmente 15, di cui uno in terapia intensiva. Scende, invece, il dato sulle persone in isolamento domiciliare (72).

“